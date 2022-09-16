Суддя Верховного суду з громадянством РФ поскаржився на «Схеми» ще й до СБУ

Богдан Львов, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, який, як встановили у розслідуванні «Схеми» (Радіо Свобода), має громадянство Росії, звернувся із заявою до СБУ, в якій просить після публікації матеріалу розпочати кримінальне провадження за статтею 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

У свій заяві до СБУ суддя визнав, що офіційні органи РФ обліковують дані про його російське громадянство, але стверджує, що ці записи були зроблені «з метою його дискредитації».

У пресслужбі СБУ повідомили Радіо Свобода, що там перевіряють факти з розслідування «Схем», та зазначили, що злочини, вчинені суддями, – це підслідність Державного бюро розслідувань.

«Заява судді Б.Ю. Львова, котру він направив до СБУ, буде розглянута у визначеному законом порядку. Водночас звертаємо увагу, що відповідно до статті 216 КПК України досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями, здійснює ДБР. Окремо СБУ перевірить факти, викладені в журналістському розслідуванні. Позиція Служби безпеки незмінна – представники судової гілки влади мають володіти виключно українським громадянством», – відповіли у пресслужбі СБУ.

Раніше стало відомо, що Львов написав заяву до Державного бюро розслідувань, в якій поскаржився на журналістів Радіо Свобода, і заявив, що така «дискредитація» – це «спроба руйнації системи державної влади України та втручання в розгляд справ за участю Російської Федерації», що має «ознаки посадового злочину», а тому просить «вжити відповідних заходів». У Державному бюро розслідувань поки не відповіли на прохання про коментар щодо звернення судді.

15 вересня журналісти «Схем» оприлюднили розслідування про те, що очільник Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов, який має доступ до державної таємниці, виявився громадянином Російської Федерації. Журналісти опублікували документи, які доводять, що Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Журналісти встановили, що в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені.

Саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого Верховного суду. Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень. У коментарі журналістам до виходу розслідування сам суддя заявив, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи та час, щоб «розібратися», після чого не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Наступного дня після виходу розслідування, 16 вересня, на сайті Верховного суду з’явилася реакція на викриття журналістів щодо Богдана Львова. У повідомленні йдеться про призупинення доступу судді до держтаємниці на період проведення розслідування правоохоронними органами.

Того ж дня, громадські організації «Центр протидії корупції», Фундація DEJURE та ВГО «Автомайдан» звернулися зі спільною заявою до президента Володимира Зеленського із закликом позбавити українського громадянства Богдана Львова. І окремо закликали суддів Касаційного господарського суду, крім висловлення позиції, «невідкладно звільнити Богдана Львова з посади голови суду».

16 вересня відбулися закриті термінові збори суддів Касаційного господарського суду, на яких обговорювали розслідування «Схем», за результатами якого Львова не звільнили з посади голови цього суду, як цього вимагали профільні громадські організації.