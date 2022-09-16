Суддя Львов, у якого «Схеми» виявили паспорт РФ, написав заяву до правоохоронців

Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов, який має доступ до державної таємниці, і який, як встановили «Схеми», є громадянином Російської Федерації, знову заперечив наявність у нього громадянства країни-агресора та повідомив, що звернувся із заявою до правоохоронних органів. Водночас він так і не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Про те, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі поданої від його імені заяви, а потім поновив його у 2012-му, і паспорт досі є чинним, а також що суддя користувався російськими документами, зокрема, під час операцій із нерухомістю у Москві раніше йшлося у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

16 вересня, на наступний день після виходу розслідування, Богдан Львов оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці заяву, в якій стверджує, що інформація про те, що він має російське громадянство, стала йому відома від журналістів і «дійсності не відповідає».

«Громадянства Росії (як і паспорта та податкового номера) не отримував, не мав і не маю», – йдеться в його заяві. Однак на прохання журналістів напередодні розслідування надати підтвердження його словам, суддя так і не відреагував.

Також у своїй заяві суддя стверджує, що поширення такої інформації про нього «спрямоване на вивільнення посади голови суду (примусово чи за власним бажанням), що має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб».

Він підкреслив, що у господарських справах, які розглядав Касаційний господарський суд за його керівництва, «жодного випадку надання переваги Росії чи пов’язаним з нею підприємствам не було».

При цьому в розслідуванні йшлося: «У медійному просторі не було гучних скандалів, пов’язаних із рішеннями суду, очолюваного Богданом Львовом, які б відверто підігравали Росії. Але в умовах війни наявність у нього громадянства РФ могла би стати предметом ширшого дослідження правоохоронців, чому український суддя із доступом до держтаємниці протягом багатьох років є громадянином країни-агресора та залишається ним і у 2022-му».

Богдан Львов також повідомив, що 15 вересня звернувся із заявою до правоохоронних органів. За даними «Схем», він написав заяву до Державного бюро розслідувань.

Як встановили журналісти-розслідувачі «Схем», Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Журналісти встановили, що в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені.

Саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого Верховного суду.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.

У коментарі журналістам сам суддя заявляв, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи та час, щоб «розібратися».