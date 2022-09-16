Судді Львову тимчасово обмежили доступ до держтаємниці, але з посади голови суду не звільнили

Голові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдану Львову, який, як встановили у розслідуванні «Схеми» (Радіо Свобода), має паспорт громадянина Росії, призупинили доступ до державної таємниці. Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховного суду.

Окрім того, 16 вересня відбулися закриті термінові збори суддів Касаційного господарського суду, на яких обговорювали розслідування «Схем», за результатами якого Львова не звільнили з посади голови цього суду, як цього вимагали профільні громадські організації.

Наступного дня після виходу розслідування, 16 вересня, на сайті Верховного суду з’явилася реакція на викриття журналістів відносно Богдана Львова. У повідомленні йдеться про призупинення доступу судді до держтаємниці на період проведення розслідування правоохоронними органами.

«Усі додаткові коментарі стосовно цієї ситуації будуть можливі після отримання інформації від відповідних правоохоронних органів, які вже залучені до розслідувань оприлюдненої інформації. Просимо дочекатися результатів цих розслідувань. Також повідомляємо, що на період проведення вказаних розслідувань доступ до державної таємниці голови КГС ВС призупинено», – повідомляють у Верховному суді.

Також окремо у повідомленні суду наводиться позиція Богдана Львова, в якій він знову заперечив наявність у нього громадянства країни-агресора і повідомив, що звернувся із заявою до правоохоронних органів.

За даними «Схем», він написав заяву до Державного бюро розслідувань, в якій поскаржився на журналістів Радіо Свобода, і заявив, що така «дискредитація» – це «спроба руйнації системи державної влади України та втручання в розгляд справ за участю Російської Федерації», що має «ознаки посадового злочину», а тому просить «вжити відповідних заходів».

У повідомленні також процитований коментар голови Верховного суду Всеволода Князєва, наданий «Схемам» до ефіру.

Журналісти передали йому всі встановлені факти та документи. Він відповів, що «у випадку офіційного підтвердження у встановлений законом спосіб даної інформації відповідне рішення має ухвалюватися Вищою радою правосуддя, склад якої наразі формується. Верховний суд діятиме у спосіб, визначений Конституцією та законами, відповідно до рішення ВРП та інших залучених органів».

Як встановили журналісти-розслідувачі «Схем», Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Журналісти встановили, що в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені. Дійсність документа журналісти перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії.

Саме за російським паспортом Богдана Львова проводилися операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого Верховного суду.

До того ж, у жодній із майнових декларацій суддя не вказав, що його дружина – громадянка РФ і володіє половиною московської квартири загальною вартістю близько 11 мільйонів гривень, йдеться в розслідуванні журналістів.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.

У коментарі журналістам сам суддя заявляв, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи та час, щоб «розібратися».

Після виходу розслідування Богдан Львов знову заперечив наявність у нього громадянства країни-агресора. Водночас він так і не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Суддя також повідомив, що 15 вересня звернувся із заявою до правоохоронних органів. За даними «Схем», він написав заяву до Державного бюро розслідувань.

«Схеми» також повідомили встановлені факти т.в.о. голови Служби безпеки України Василю Малюку. З СБУ надійшла відповідь, що спецслужба «володіє інформацією, яка може свідчити про наявність російського громадянства у судді Богдана Львова» і наразі «працює над отриманням матеріалів, котрі можуть остаточно підтвердити чи спростувати наявні дані та, зокрема, зможуть слугувати відповідними юридичними доказами».

«Позиція СБУ – представники судової гілки влади мають володіти виключно українським громадянством», – додали у відомстві.

Після виходу розслідування громадські організації «Центр протидії корупції», Фундація DEJURE та ВГО «Автомайдан» звернулися зі спільною заявою до президента Володимира Зеленського із закликом позбавити українського громадянства Богдана Львова.

І окремо закликали суддів Касаційного господарського суду, крім висловлення позиції, «невідкладно звільнити Богдана Львова з посади голови суду».