Зеленського закликають позбавити громадянства України суддю Львова, який має паспорт РФ

Громадські організації «Центр протидії корупції», Фундація DEJURE та ВГО «Автомайдан» звернулися зі спільною заявою до президента Володимира Зеленського із закликом позбавити українського громадянства голову Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, який, як встановили у розслідуванні «Схеми» (Радіо Свобода), має паспорт громадянина Російської Федерації.

У заяві, опублікованій громадськими організаціями після виходу розслідування, йдеться про те, що «громадянин Російської Федерації Богдан Львов не може ухвалювати рішення іменем України», тому активісти закликають президента Володимира Зеленського ухвалити указ про припинення українського громадянства судді.

«Центр протидії корупції», Фундація DEJURE та ВГО «Автомайдан» також окремо просять членів Вищої ради правосуддя та Раді суддів України висловити свою публічну оцінку фактів, оприлюднених журналістами, а голову Верховного суду Всеволода Князєва – забезпечити «неможливість здійснення правосуддя Богданом Львовим до моменту позбавлення його громадянства України». І окремо закликають суддів Касаційного господарського суду, крім висловлення позиції, «невідкладно звільнити Богдана Львова з посади голови суду».

У своїй заяві активісти просять НАЗК і НАБУ «притягти суддю до відповідальності за неправдиве декларування». Громадські організації підкреслюють, що «відсутність негайної та належної реакції на російське громадянство Богдана Львова від судової влади» буде розцінена «як толерування дій судді та підтримку збройної агресії РФ проти України».

Як встановили журналісти-розслідувачі «Схем», Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Журналісти встановили, що в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені. Дійсність документа журналісти перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії.

Саме за російським паспортом Богдана Львова проводилися операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017-му обрала його до реформованого Верховного суду.

До того ж, у жодній з майнових декларацій суддя не вказав, що його дружина – громадянка РФ і володіє половиною московської квартири загальною вартістю близько 11 мільйонів гривень, йдеться в розслідуванні журналістів.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.

У коментарі журналістам сам суддя заявляв, що російського громадянства у нього немає, але попросив надати йому документи та час, щоб «розібратися».

Після виходу розслідування Богдан Львов знову заперечив наявність у нього громадянства країни-агресор. Водночас він так і не надав додаткових доказів на підтвердження своїх слів.

Суддя також повідомив, що 15 вересня звернувся із заявою до правоохоронних органів. За даними «Схем», він написав заяву до Державного бюро розслідувань.