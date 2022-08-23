ДБР: суд оголосив Тупицького в розшук у ще одній справі

Голосіївський районний суд Києва оголосив у розшук колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького в ще одному кримінальному провадженні, повідомило Державне бюро розслідувань.

«Колишній голова КС України обвинувачується у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство» і пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера КСУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років», – йдеться у повідомленні.

Також у ДБР додали, що експосадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За повідомленням, 5 листопада 2021 року працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт у цій справі.

«Це судове рішення дасть змогу правоохоронним органам України клопотати перед судом про екстрадицію обвинуваченого в Україну», – повідомили у бюро.

29 липня Подільський районний суд Києва вже задовольняв клопотання прокурора Офісу генерального прокурора й ухвалив рішення про заочне взяття під варту ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького, повідомляли «Схеми» (Радіо Свобода).

Раніше журналісти розповіли про те, що Тупицький після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну в лютому цього року разом із родиною переїхав на захід України, а згодом виїхав до Відня (Австрія).

«Схеми» звернулися до Олександра Тупицького з проханням про коментар. Він повідомив, що його адвокати на засіданні заявили відвід судді – через те, що, на думку Тупицького, на неї «відбувається вплив».

В Україні Тупицького обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя – зокрема, у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту, підкупі свідка з метою відмови від дачі показань.

15 травня у попереднього голови КСУ Олександра Тупицького завершився термін повноважень на посаді судді Конституційного суду. 27 травня його оголосили в міжнародний розшук. Згодом він вперше прокоментував це «Схемам», заявивши, що рішення суду про його розшук є «незаконним», а сама справа проти нього – це «зведення рахунків».

До цього «Схеми» опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчив, що він як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу і знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.

Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, за даними журналістів, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.