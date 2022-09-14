СБУ: суддю в Києві підозрюють у підтримці дій РФ, але затримати його неможливо, доки не працює ВРП

Одному із суддів у Києві повідомили про підозру за двома статтями через його висловлювання щодо російської агресії, повідомила Служба безпеки України.

«За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який, будучи у Києві, очікував захоплення України росіянами. Спецслужба зібрала вичерпну доказову базу: зловмисник виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом», – йдеться в заяві СБУ.

Читайте також: ДБР: на звільненій території Харківщини затримали російського військового

Підозру сформулювали за статтями про виправдовування збройної агресії Росії та підбурювання до колабораційної діяльності, зокрема – до добровільного зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території.

СБУ звітує, що має записи телефонних розмов підозрюваного, у яких той:

визнає правомірними дії Росії щодо вторгнення на територію України

заперечує руйнування російськими військами об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, мародерства, незаконного затримання місцевих мешканців, примусового їх утримання та тортур

«не приховує ненависті до Сил оборони України та до патріотично налаштованих громадян»

проявляє нетерпимість до української влади та засуджує дії президента України з оборони держави

Про підозру також повідомило Державне бюро розслідувань – згідно з оприлюдненими ним цитатами, суддя заохочував свого знайомого в Мелітополі працювати в окупаційній «міліції».

«Водночас через відсутність законодавчого врегулювання функціонування Вищої ради правосуддя (ВРП) затримати цього зловмисника неможливо, навіть після оголошення підозри. Тому що ВРП – це єдиний орган, уповноважений надати дозвіл на затримання суддів. СБУ сподівається, що найближчим часом члени ВРП будуть обрані і цей орган повною мірою розпочне свою роботу та разом з іншими уповноваженими структурами працюватиме на очищення судової гілки влади», – зазначають у Службі безпеки.

Читайте також: Голова місії ЄС в Україні привітав рішення Верховної Ради про обрання двох членів ВРП

Вища рада правосуддя – одна з двох інституцій, які відіграють роль у судовій реформі. Її завдання – затверджувати склад суддівського корпусу й очищати його від недоброчесних суддів.

Влітку 2021 року Верховна Рада ухвалила базові закони для її перезапуску. Через те, що ВРП досі не оновили, суддів-колаборантів наразі неможливо покарати.