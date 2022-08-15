Голова місії ЄС в Україні привітав рішення Верховної Ради про обрання двох членів ВРП

Голова Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас назвав обрання двох членів Вищої ради правосуддя «чудовою новиною» для судової реформи України.

«Чудова новина для української реформи правосуддя. Верховна Рада обрала двох високопрофесійних членів Вищої ради правосуддя – органу, який керує судами. І Роман Маселко, і Микола Мороз також мають підтримку українського громадянського суспільства», – написав Маасікас у твітері.

Верховна Рада 15 серпня обрала двох членів Вищої ради правосуддя, ними стали Роман Маселко і Микола Мороз.

Роман Маселко – член правління фундації DEJURE, адвокат і колишній член Громадської ради доброчесності. Микола Мороз є доцентом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Вища рада правосуддя – одна з двох інституцій, які відіграють роль у судовій реформі. Її завдання – затверджувати склад суддівського корпусу й очищати його від недоброчесних суддів.

Влітку 2021 року Верховна Рада ухвалила базові закони для її перезапуску. Через те, що ВРП досі не оновили, суддів-колаборантів наразі неможливо покарати.