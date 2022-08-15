Рада обрала Маселка і Мороза новими членами Вищої ради правосуддя – народні депутати

Верховна Рада підтримала кандидатури Романа Маселка та Миколи Морози на посади членів Вищої ради правосуддя – про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») та Ярослав Железняк («Голос») 15 серпня.

Як уточнив Железняк, Маселко набрав на рейтинговому голосуванні 203 голоси, Мороз – 291. Натомість двоє інших претендентів – В’ячеслав Талько та Олена Заічко – набрали 79 і 137 голосів відповідно.

Гончаренко вказав на те, що наразі у ВРП призначені шестеро членів із 22, при тому що кворум становить 15 людей.

«Тобто ВРП майже півроку (з 22 лютого) нормально не функціонує. І не треба все перекладати на війну», – заявив народний депутат.

Роман Маселко – член правління фундації DEJURE, адвокат і колишній член Громадської ради доброчесності. Микола Мороз є доцентом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

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Вища рада правосуддя – одна з двох інституцій, які відіграють роль у судовій реформі. Її завдання – затверджувати склад суддівського корпусу й очищати його від недоброчесних суддів.

Влітку 2021 року Верховна Рада ухвалила базові закони для її перезапуску. Через те, що ВРП досі не оновили, суддів-колаборантів наразі неможливо покарати.

На фінальному голосуванні призначення Маселка та Мороза підтримали 258 парламентарів.