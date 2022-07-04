З’їзд суддів для обрання нового складу ВРП не відбудеться вчасно через зволікання Етичної ради – Рада суддів

Рада суддів відтермінувала на невизначений час позачерговий з’їзд суддів, запланований з 11 по 13 липня для призначення нового складу Вищої ради правосуддя.

«Основною причиною стало те, що Етична рада, за час, що залишився до проведення суддівського форуму, не встигає провести співбесіди з усіма кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя, які вирішили обиратися від з’їзду суддів України», – наголошують у пресслужбі Ради суддів.

Нову дату з’їзду обіцяють оголосити, як тільки Етична рада надасть список кандидатів, рекомендованих до Вищої ради правосуддя, та виновки щодо доброчесності кожного з них.

«Рада суддів України звернулася до Етичної ради щодо прискорення проведення співбесід із кандидатами до ВРП», – додали у пресслужбі.

У самій Етичній раді ці закиди на свою адресу наразі не коментували.

Окрім того, в Раді суддів зазначили що питання про ухвалення рекомендацій на посаду судді Конституційного суду України наразі зняли з розгляду.

«Таким чином, обрання двох суддів Конституційного суду України за квотою з’їзду відтерміновано», – наголосила представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Вища рада правосуддя – одна із двох інституцій, які відіграють роль у судовій реформі. Її завдання – затверджувати склад суддівського корпусу й очищати його від недоброчесних суддів.

Влітку 2021 року Верховна Рада ухвалила базові закони для її перезапуску. Через те, що ВРП досі не оновили, суддів-колаборантів наразі неможливо покарати.