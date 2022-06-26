Радіо Свобода Weekly: Україна – кандидат у ЄС. Коли буде членство і які умови?

«За кандидатство Україна заплатила кров’ю», але вимоги ЄС є корисними для країни – експерти

Європейський союз на своєму саміті 23 червня надав Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС і підтвердив тим самим рекомендацію Єврокомісії від 17 червня, яка висловилась за кандидатство України і Молдови (але поки що не Грузії). Між тим Євросоюз дав Україні до грудня час для виконання низки вимог щодо реформ – в разі провалу в Києва статус кандидата можуть навіть відібрати.



Радіо Свобода поговорило з трьома провідними експертами з питань євроінтеграції і поцікавилось – чи реально так швидко виконати вимоги ЄС і що взагалі означає статус країни-кандидата. Про це читайте у матеріалі.

Як Україні продати врожай?

«Не використовуйте пшеницю, основний продукт харчування як зброю війни», – розблокувати порти і пустити українську пшеницю на світовий ринок закликав політиків папа Римський. А голова Європейської ради звинуватив Росію у зерновій кризі та назвав дії Кремля боягузтвом.

«Кремль також націлений на зерносховища та краде зерно в України, при цьому перекладаючи провину на інших. Це боягузтво», – заявив Шарль Мішель. У Кремлі усі звинувачення ЄС відкидають. У МЗС Росії запропонували українське зерно в обмін на зняття санкцій.

Президент Росії звинувачує Київ за його логікою – мінування Україною своїх портів та акваторії Чорного моря не дають змоги вивезти українське зерно. Це шантаж, Путін сподівається, що «світ поступиться йому та скасує санкції», – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Журналісти проєкту Радчо Свобода «Крим.Реалії» поспілкувалися з фермерами та виноробами на півдні України. Як вони збирають урожай? І чи є можливість його вивезти та продати?

«Війна 3.0»: експерти, чий прогноз про першу фазу війни справдився, описали подальший сценарій

Як виглядатиме третя фаза російсько-української війни, так званий етап 3.0? Коли чекати на завершення цієї війни? І яким воно може бути? Американські аналітики – автори січневої доповіді «Як може виглядати російське вторгнення в Україну?» вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), яка, як виявилось, стала точним прогнозом розвитку подій – висловили своє бачення подальшого сценарію широкомасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України. Їх наводить «Голос Америки».

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Ранковий обстріл Києва: ракети влучили у житловий будинок у Шевченківському районі, є жертви

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Попередила, що зв’язку не буде довго, попросила чекати, вірити, любити ‒ мама «Пташки» з «Азовсталі»

21-річна парамедик Катерина з Тернопільщини («Пташка») зачарувала багатьох своїм співом із укриття заводу «Азовсталь» і милою посмішкою зі світлини. Акторка за фахом, дівчина займалась волонтерською діяльністю, а після медичних курсів, як медик-волонтер, допомагала цивільним і військових людям на сході України. У листопаді 2021 року Катерина приєдналась до волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри».

У перші дні повномасштабної війни Катерина приїхала рятувати людей у Маріупольському госпіталі. Цей шпиталь розбомбили російські війська і дівчина з іншими парамедиками потрапила на металургійний завод «Азовсталь».

Радіо Свобода зустрілось із мамою «Пташки» – Світланою, яка була на зв’язку з донькою до 19 травня.

Рушниця-антидрон за 12 тисяч доларів для військових: як працює і для чого потрібна

Рушниці-антидрони для військових виготовляє підприємство в Івано-Франківську. Одна така рушниця коштує 12 тисяч доларів, а закуповують їх для військових на передовій благодійні фонди, волонтери чи бізнесмени. Рушниця працює на дистанціях до 3,5 кілометрів, а важить 5 кілограмів. Виготовляють такі рушниці з 2017 року, але найбільше замовлень компанія отримала з початком повномасштабного вторгнення Росії. З того часу виготовили майже 80 рушниць.

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