Z-барани. У Росії влада опублікувала відео отари з символом Z, а потім чомусь видалила

У Росії дагестанське міністерство сільського господарства і продовольства опубліковано, а потім видалило відео перегону великого отари овець – на кожній тварині була написана буква Z.



Як повідомляє проект Радіо Свобода Кавказ.Реалії, ролик був опублікований в офіційному акаунті відомства у соцмережах і супроводжувався фрагментом з пісні Олега Газманова: «Росія, Росія – в цьому слові вогонь и сила».



Літери Z та V зʼявилися в лютому 2022 року на російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України. Згодом російська влада та пропаганда почали використовувати ці літери для демонстрації підтримки вторгнення.