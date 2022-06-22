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Z-барани. У Росії влада опублікувала відео отари з символом Z, а потім чомусь видалила

Скріншот з відео, яке опублікувало дагестанське міністерство сільського господарства і продовольства

У Росії дагестанське міністерство сільського господарства і продовольства опубліковано, а потім видалило відео перегону великого отари овець – на кожній тварині була написана буква Z.

Як повідомляє проект Радіо Свобода Кавказ.Реалії, ролик був опублікований в офіційному акаунті відомства у соцмережах і супроводжувався фрагментом з пісні Олега Газманова: «Росія, Росія – в цьому слові вогонь и сила».

Літери Z та V зʼявилися в лютому 2022 року на російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України. Згодом російська влада та пропаганда почали використовувати ці літери для демонстрації підтримки вторгнення.

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