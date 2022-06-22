Журналіста Левіна стратили російські солдати – «Репортери без кордонів»

Журналіста Макса Левіна, якого знайшли мертвим на звільненій від армії РФ території Київщини, стратили російські солдати, йдеться у розслідуванні «Репортерів без кордонів».

«Докази, зібрані RSF, вказують на те, що український фотожурналіст Макс Левін і його друг, який був із ним, були страчені російськими військовими – ймовірно, після допитів і тортур, у день їх зникнення, 13 березня 2022 року», – йдеться у їхньому матеріалі.

За даними «Репортерів без кордонів», вбивство могло бути скоєне військовослужбовцями 106-ої повітряно-десантної дивізії або бійцями спецназу.

Припущення, оприлюднені в розслідуванні, базуються на основі зібраних репортерами доказів на місці, де було виявлено тіло Левіна та його друга.

Зокрема, вони нарахували 14 кульових отворів в обгорілій частині їхньої машини, а неподалік знайшли сліди перебування російських військових (упаковки продуктів харчування та пластикові столові прилади, які все ще можуть містити сліди ДНК).

Зібрані докази «Репортерів без кордонів» передали українській владі.

Після тривалих пошуків тіло Левіна поліція виявила 1 квітня у районі села Гута Межигірська на Київщині. Журналістові було 40 років.

За свою карʼєру він був у штаті або на фрілансі в складі багатьох видань і агентств, працював у гарячих точках – під час Революції гідності та на Донбасі з 2014 року. В Іловайському котлі він зміг урятуватися з групою колег, із оточення виходив разом із українськими добровольцями.

3 квітня президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно Макса Левіна орденом «За мужність».