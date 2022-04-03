Зеленський нагородив орденом «За мужність» загиблого журналіста Левіна

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» загиблого журналіста Макса Левіна.

Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави 3 квітня.

«За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)», – йдеться в документі.

Напередодні Інститут масової інформації з посиланням на дані Офісу генерального прокурора повідомили, що фотожурналіста Максима Левіна, який зник під час виконання журналістських обов’язків у березні в Київській області, знайшли вбитим.

«Тіло журналіста знайдене на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили шляхом двох пострілів зі стрілецької зброї», – ідеться в повідомленні.

Журналістові було 40 років. За свою карʼєру він був у штаті або на фрілансі в складі багатьох видань і агентств.

Макс Левін працював у гарячих точках – під час Революції гідності та на Донбасі з 2014 року. В Іловайському котлі він зміг урятуватися з групою колег, із оточення виходив разом із українськими добровольцями.

Макс Левін став шостим журналістом, убитим під час виконання професійних обовʼязків від початку масштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.