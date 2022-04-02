Загинув журналіст Макс Левін

Поліцейські знайшли тіло фотожурналіста Макса Левіна, який 13 березня під час виконання професійних обовʼязків перестав виходити на звʼязок. Про це повідомили видання hromadske, «Лівий берег», в яких він працював раніше, та кілька інших ЗМІ.
Поліція знайшла Левіна 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині.
Журналістові було 40 років. За свою карʼєру він був у штаті або на фрілансі в складі багатьох видань і агентств.
Макс Левін працював у гарячих точках – під час Революції гідності та на Донбасі з 2014 року. В Іловайському котлі він зміг урятуватися з групою колег, із оточення виходив разом із українськими добровольцями.
Макс Левін став шостим журналістом, убитим під час виконання професійних обовʼязків від початку масштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.
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