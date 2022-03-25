Український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що зазнав поранення.

«Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе», – написав він у фейсбуці, не уточнивши де, за яких обставин це сталося, та наскільки серйозна травма.

Від початку російського вторгнення в Україну Андрій Цаплієнко висвітлює події, пов’язані з війною. Він має великий досвід роботи у зонах збройних конфліктів у різних країнах.

Російські війська скоїли 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні впродовж місяця війни. Як повідомив напередодні Інститут масової інформації (ІМІ), 5 журналістів загинули і 7 були поранені (станом на 24 березня).

Серед поранених опинився і журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір, який постраждав 11 березня внаслідок удару російських військ на Київщині – у нього контузія.