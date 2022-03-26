З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 12 журналістів – генпрокурор

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у війні РФ проти України загинули 12 журналістів, ще 10 представників ЗМІ зазнали поранень.

«Розкривати світові правду про путінську агресію смертельно небезпечно – на війні загинули вже 12 журналістів. Вони висвітлювали військові злочини РФ і стали жертвами. Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – повідомила вона у фейсбуці.

Як вказала Венедіктова, «ЗС РФ та іншими окупаційними військами» скоєно злочини щонайменше щодо 56 представників ЗМІ, 15 із них – громадяни інших держав.

«Постраждали 4 громадян Британії, 2 громадян Чехії, 2 – Данії, 2 – ОАЕ, 1 – Швейцарії, 2 – громадяни США, один з яких загинув. Також загинув громадянин Ірландії та громадянка РФ. Тільки вчора під час зйомок евакуації з розбомбленого та виснаженого Чернігова потрапили під обстріл автомобіль знімальних груп телеканалу 1+1 та турецького TRT World. Осколкове поранення отримав кореспондент Андрій Цаплієнко, який в своєму професійному житті побував не на одній війні, а нині висвітлює наджорстоку – у рідній країні. За фактом цієї атаки розпочато розслідування порушення загарбниками з РФ законів і звичаїв війни», – повідомила генпрокурор.

За її даними, також зареєстровано щонайменше 7 проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження телевеж та телерадіокомпаній.

Як повідомив раніше Інститут масової інформації (ІМІ), російські війська скоїли 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні впродовж місяця війни.

Серед поранених опинився і журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір, який постраждав 11 березня внаслідок удару російських військ на Київщині – у нього контузія.