Журналіст УНІАН перебуває в полоні російських віськових – колеги

Кореспондент інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк перебуває в полоні російських військових. Про це повідомила його колега, журналістка Наталія Богута, а також організація «Медійна ініціатива за права людини».

«За нашими даними, його забрали окупанти ще на початку березня і зараз утримують у пункті для полонених у місті Димер Київської області», – зазначила Богута.

Журналістка також додала, що медіаспільноста повідомила про факт затримання та місце утримання Хилюка Центр з обміну, СБУ, Офіс президента та генпрокурорку Ірину Венедіктову.

«Медійна ініціатива за права людини» посилається на вже звільнених із полону чоловіків, які стверджують, що бачили Хилюка в будівлі одного з підприємств у Димері.

Станом на 13 березня фонд «Справедливість для журналістів» (JFJ) задокументував щонайменше 35 атак на журналістів в Україні від початку Росією повномасштабної війни.

Станом на 24 березня, російські військові вбили 5 і поранили 7 журналістів за перший місяць повномасштабної війни Росії в Україні.

5 березня під Києвом загинули оператор американського каналу Fox News П’єр Закржевський та українська журналістка Олександра Кувшинова.

13 березня був убитий американський режисер і журналіст Брент Рено, коли його автомобіль потрапив під обстріл із боку військ РФ на блокпосту в Ірпені під Києвом. 51-річний Рено їхав з американським журналістом Хуаном Арредондо, який був поранений і доставлений до лікарні в Києві. У поліції Києва повідомили, що російські війська відкрили вогонь по машині.

18 березня редакція hromadske повідомила, що їхня журналістка Вікторія Рощина, ймовірно, у полоні російських військових. Згодом її звільнили.

22 березня журналісти повідомили про те, що у зоні бойових дій під Києвом зник фотожурналіст Макс Левін. Наразі його доля невідома.