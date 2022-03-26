ОВА: у Мелітополі російська комендатура погрожує журналістам і проукраїнським активістам статтею «Тероризм»

У Мелітополі предиставники російської комендатури міста збирають голів ОСББ і пропонують повідомляти про те, «де живуть фашисти», повідомляє Запорізька ОВА.

«Під поняття «фашисти» підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь − це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною», − повідомляє ОВА.

Журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України, йдеться в заяві.

«Терористи залякують представників медіа тюремним ув'язненням за статтею «Тероризм» КК РФ в разі продовження інформаційної діяльності видань. Аналогічні вимоги надійшли і до редакції запорізького сайту 061.ua», − повідомляє ОВА.

21 березня в Мелітополі російські військові викрали видавця «МВ-холдингу» Михайла Кумка з родиною та трьох журналісток видання − Євгенію Борян, Юлію Ольховську та Любов Чайку. Того ж дня їх відпустили.

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13 березня мелітопольське медіа «РІА Мелітополь» повідомило, що російські військові викрали голову районної ради Сергія Прийму та захопили мера міста Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Раніше російські військові викрадали мера Мелітополя Івана Федорова.

Також раніше на території Запорізької області було викрадено на кілька днів журналістку hromadske Вікторію Рощину.

12 березня у Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин, який провів в полоні окупантів 8 діб.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Наразі з обласних центрів окуповано тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почалися переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, тимчасово контрольованих російськими військами.