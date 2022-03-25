У Мелітополі війська РФ заблокували роздачу гуманітарної допомоги 

У Мелітополі військові РФ заблокували роздачу городянам гуманітарної допомоги, яка прибула 25 березня до міста. Як повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, до міста доставили 13 тонн продуктів та дві тонни дитячого харчування і медикантів. Втім, роздати їх містянам наразі нема можливості.

«Самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають. Є інформація, що вони планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку. Частину – нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта», – повідомив Федоров.

Напередодні до Мелітополя виїхала колона гуманітарної допомоги та автобусів для евакуації. Втім в’їхати до міста 24 березня вони не змогли, бо війська РФ не пропускали колону до міста.

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем російських військових.