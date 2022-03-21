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Мелітополь: окупанти відпустили видавця Михайла Кумка та його родину

Мелітополь, акція проти військ РФ, 7 березня 2022 року

Російські військові, які викрали вранці 21 березня в Мелітополі Запорізької області групу журналісток «МВ-холдингу» та видавця Михайла Кумка з родиною, відпустили всіх затриманих. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Родину видавця Михайла Кумка з Мелітополя окупанти зрештою відпустили після затримань, профілактичних розмов та публічного розголосу.

– Відпустили! Вони йдуть, – зазначила у коментарі НСЖУ генеральна директорка «МВ-холдингу» Ганна Медвідь. – Особисті телефони вилучили», – вказано в повідомленні.

Михайло Кумок був затриманий окупантами разом із дружиною та донькою.

Ще зранку російські військові відпустили трьох затриманих журналісток.

Раніше на території Запорізької області зникла журналістка hromadske Вікторія Рощина. Вона може бути у полоні російських військових, про місце її перебування досі нічого невідомо.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про свідчення людей чи незалежно їх перевірити.

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