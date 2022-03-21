Мелітополь: окупанти відпустили 3 журналісток, видавець Михайло Кумок залишається в неволі

Російські військові, які викрали вранці 21 березня в Мелітополі Запорізької області журналісток «МВ-холдингу» Євгенію Борян, Юлію Ольховську та Любов Чайку, відпустили жінок після розмови про необхідність співпраці з окупантами, повідомила Національна спілка журналістів України.

Місцезнаходження видавця «МВ-холдингу» Михайла Кумка залишається невідомим, вказано в повідомленні.

Раніше на території Запорізької області зникла журналістка hromadske Вікторія Рощина. Вона може бути у полоні російських військових, про місце її перебування досі нічого невідомо.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про свідчення людей чи незалежно їх перевірити.