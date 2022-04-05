Максим Левін і його роботи. Фотожурналіст загинув на війні Росії проти України (фотогалерея)

Професіоналізм фотожурналіста полягає у здатності спіймати момент, який розповість аудиторії про те, що відбувається. Під час війни – така робота пов'язана з прямим ризиком для життя.
Український фотокореспондент та документаліст Максим Левін, який знімав для Радіо Свобода, а також Reuters, BBC та Associated Press, загинув, висвітлюючи вторгнення Росії в Україну.
Помічник президента України повідомив, що Левін зник безвісти 13 березня у Київській області. 1 квітня тіло Макса Левіна було знайдено біля села Гута Межигірська. Генпрокуратура України заявила, що, за попередніми даними, Левін зазнав двох смертельних поранень, у нього стріляли зі зброї військовослужбовців російської армії.
У 40-річного Левіна залишилися дружина та четверо дітей.
Радіо Свобода зібрало фотографії, зняті Максом Левіном у різний час.
Український фотокореспондент та документаліст Максим Левін, який знімав для Радіо Свобода, а також Reuters, BBC та Associated Press, загинув, висвітлюючи вторгнення Росії в Україну.
Помічник президента України повідомив, що Левін зник безвісти 13 березня у Київській області. 1 квітня тіло Макса Левіна було знайдено біля села Гута Межигірська. Генпрокуратура України заявила, що, за попередніми даними, Левін зазнав двох смертельних поранень, у нього стріляли зі зброї військовослужбовців російської армії.
У 40-річного Левіна залишилися дружина та четверо дітей.
Радіо Свобода зібрало фотографії, зняті Максом Левіном у різний час.
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