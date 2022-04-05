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Фотогалереї

Максим Левін і його роботи. Фотожурналіст загинув на війні Росії проти України (фотогалерея)

Професіоналізм фотожурналіста полягає у здатності спіймати момент, який розповість аудиторії про те, що відбувається. Під час війни – така робота пов'язана з прямим ризиком для життя.
Український фотокореспондент та документаліст Максим Левін, який знімав для Радіо Свобода, а також Reuters, BBC та Associated Press, загинув, висвітлюючи вторгнення Росії в Україну.

Помічник президента України повідомив, що Левін зник безвісти 13 березня у Київській області. 1 квітня тіло Макса Левіна було знайдено біля села Гута Межигірська. Генпрокуратура України заявила, що, за попередніми даними, Левін зазнав двох смертельних поранень, у нього стріляли зі зброї військовослужбовців російської армії.

У 40-річного Левіна залишилися дружина та четверо дітей.

Радіо Свобода зібрало фотографії, зняті Максом Левіном у різний час.

Український фотограф Максим Левін із кішкою на руках проходить неподалік лінії розмежування із проросійськими бойовиками. Донецька область, 25 січня 2022 року
1 Український фотограф Максим Левін із кішкою на руках проходить неподалік лінії розмежування із проросійськими бойовиками. Донецька область, 25 січня 2022 року
Зіткнення активістів українських опозиційних партій із спецназом 2 жовтня 2013 року. Протестувальники намагалися пройти до мерії Києва під час мітингу проти перенесення виборів мера
2 Зіткнення активістів українських опозиційних партій із спецназом 2 жовтня 2013 року. Протестувальники намагалися пройти до мерії Києва під час мітингу проти перенесення виборів мера
Спецпризначенці ховаються від &laquo;коктейлів Молотова&raquo;, які жбурляють протестувальники під час &laquo;Революції гідності&raquo; в Києві, фото від 19 січня 2014 року. На протест у Києві вийшли близько 100 тисяч людей, незважаючи на прийняті перед цим закони, які забороняли стихійні акції. Протести в Україні спалахнули після того, як у листопаді 2013 року уряд призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом і натомість вирішив вибудовувати тісніші економічні відносини з Росією
3 Спецпризначенці ховаються від «коктейлів Молотова», які жбурляють протестувальники під час «Революції гідності» в Києві, фото від 19 січня 2014 року.

На протест у Києві вийшли близько 100 тисяч людей, незважаючи на прийняті перед цим закони, які забороняли стихійні акції. Протести в Україні спалахнули після того, як у листопаді 2013 року уряд призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом і натомість вирішив вибудовувати тісніші економічні відносини з Росією
Чоловік тримає український прапор на тлі зіткнень між спецпризначенцями та протестувальниками під час &laquo;Революції гідності&raquo; у Києві, фото від 22 січня 2014 року
4 Чоловік тримає український прапор на тлі зіткнень між спецпризначенцями та протестувальниками під час «Революції гідності» у Києві, фото від 22 січня 2014 року
Протестувальники збираються на Майдані Незалежності в центрі Києва рано вранці 19 лютого 2014 року. 22 лютого Віктор Янукович, тоді ще президент України, утік зі столиці&nbsp;
5 Протестувальники збираються на Майдані Незалежності в центрі Києва рано вранці 19 лютого 2014 року.

22 лютого Віктор Янукович, тоді ще президент України, утік зі столиці 
Учасники &laquo;Революції гідності&raquo; відводять бійця спецназу з Майдану Незалежності у Києві, 20 лютого 2014 року
6 Учасники «Революції гідності» відводять бійця спецназу з Майдану Незалежності у Києві, 20 лютого 2014 року
Проросійські демонстранти беруть участь у мітингу в Євпаторії, 5 березня 2014 року. Росія анексувала Кримський півострів після введення туди своїх військ
7 Проросійські демонстранти беруть участь у мітингу в Євпаторії, 5 березня 2014 року.

Росія анексувала Кримський півострів після введення туди своїх військ
Проросійський бойовик зі щитом на КПП у Слов&#39;янську, Україна, 13 квітня 2014 року. У тому ж році російські військові почали надавати підтримку бойовикам, які після боїв з українськими урядовими військами встановили контроль за деякими районами Донецької та Луганської областей&nbsp;
8 Проросійський бойовик зі щитом на КПП у Слов'янську, Україна, 13 квітня 2014 року.

У тому ж році російські військові почали надавати підтримку бойовикам, які після боїв з українськими урядовими військами встановили контроль за деякими районами Донецької та Луганської областей 
Українські військові на бронетранспортерах дивляться на український військовий літак, який над ними пролітає. Краматорськ, 16 квітня 2014 року
9 Українські військові на бронетранспортерах дивляться на український військовий літак, який над ними пролітає. Краматорськ, 16 квітня 2014 року
Чоловіки несуть тіло загиблого під час вибуху на Скочинській шахті під Донецьком, 11 квітня 2014 року. Внаслідок вибуху, спричиненого витіканням газу, у вугільній шахті на сході України загинуло семеро людей
10 Чоловіки несуть тіло загиблого під час вибуху на Скочинській шахті під Донецьком, 11 квітня 2014 року.

Внаслідок вибуху, спричиненого витіканням газу, у вугільній шахті на сході України загинуло семеро людей
Українські військовослужбовці відвертаються від артилерійського вогню під час операції проти проросійських бойовиків під Первомайськом у Луганській області, 2 серпня 2014 року
11 Українські військовослужбовці відвертаються від артилерійського вогню під час операції проти проросійських бойовиків під Первомайськом у Луганській області, 2 серпня 2014 року
Військоволужбовці батальйону &laquo;Айдар&raquo; жартують під час відпочинку у селі Щастя, 22 вересня 2014 року
12 Військоволужбовці батальйону «Айдар» жартують під час відпочинку у селі Щастя, 22 вересня 2014 року
Чоловік у кабінці для голосування у день президентських виборів. Виборча дільниця у селі Добропілля Донецької області, 25 травня 2014 року
13 Чоловік у кабінці для голосування у день президентських виборів. Виборча дільниця у селі Добропілля Донецької області, 25 травня 2014 року
Родичка загиблого під час обстрілу з боку проросійських бойовиків оплакує втрату на цвинтарі у Маріуполі, 27 січня 2015 року
14 Родичка загиблого під час обстрілу з боку проросійських бойовиків оплакує втрату на цвинтарі у Маріуполі, 27 січня 2015 року
Жінка дарує квітку українському військовослужбовцю під час святкування Дня Незалежності в Авдіївці, Донецької області, 24 серпня 2015 року
15 Жінка дарує квітку українському військовослужбовцю під час святкування Дня Незалежності в Авдіївці, Донецької області, 24 серпня 2015 року
Служитель православної церкви освячує паски на лінії фронту у Луганській області, 16 квітня 2017 року
16 Служитель православної церкви освячує паски на лінії фронту у Луганській області, 16 квітня 2017 року
Жителі селища Магдин на Житомирщині переїжджають до іншого села разом зі своєю худобою, 18 квітня 2020 року. За день до цього їхні будинки згоріли внаслідок лісових пожеж. Пожежі вирували кілька тижнів та охопили частини зони відчуження біля Чорнобильської АЕС
17 Жителі селища Магдин на Житомирщині переїжджають до іншого села разом зі своєю худобою, 18 квітня 2020 року.

За день до цього їхні будинки згоріли внаслідок лісових пожеж. Пожежі вирували кілька тижнів та охопили частини зони відчуження біля Чорнобильської АЕС
Українські військові займають позиції на авіабазі у Василькові, що на Київщині, 27 лютого 2022 року. За три дні до цього Росія розпочала вторгнення в Україну
18 Українські військові займають позиції на авіабазі у Василькові, що на Київщині, 27 лютого 2022 року.

За три дні до цього Росія розпочала вторгнення в Україну
Пошкоджені внаслідок російського обстрілу будинки в селищі Бородянка, Київська область, 2 березня 2022 року
19 Пошкоджені внаслідок російського обстрілу будинки в селищі Бородянка, Київська область, 2 березня 2022 року
Чоловік несе собаку під час евакуації з Ірпеня, 9 березня 2022 року
20 Чоловік несе собаку під час евакуації з Ірпеня, 9 березня 2022 року

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