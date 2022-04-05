Максим Левін і його роботи. Фотожурналіст загинув на війні Росії проти України (фотогалерея)

3 Спецпризначенці ховаються від «коктейлів Молотова», які жбурляють протестувальники під час «Революції гідності» в Києві, фото від 19 січня 2014 року.



На протест у Києві вийшли близько 100 тисяч людей, незважаючи на прийняті перед цим закони, які забороняли стихійні акції. Протести в Україні спалахнули після того, як у листопаді 2013 року уряд призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом і натомість вирішив вибудовувати тісніші економічні відносини з Росією