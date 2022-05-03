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Визначено короткий список номінантів на премію Гонгадзе у 2022 році

До короткого списку номінантів премії увійшли Мстислав Чернов, Євген Малолєтка, Тетяна Трощинська, Сергій Сидоренко

Капітула Премії імені Георгія Гонгадзе визначила короткий список номінантів і номінанток на здобуття відзнаки за 2022 рік.

До нього увійшли:

  • фотографи Мстислав Чернов і Євген Малолєтка, які понад два тижні документували наслідки обстрілів Маріуполя;
  • співзасновник та головний редактор видання «Європейська правда» Сергій Сидоренко,
  • редакторка щоденної програми «Київ–Донбас», заступниця головного редактора «Громадського радіо» Тетяна Трощинська.

Окрім того, цього року у рамках премії вперше запроваджено спеціальну відзнаку. Нею посмертно «за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу» буде нагороджений фотожурналіст Макс Левін, який загинув у березні 2022 року під час бойових дій на Київщині.

Лауреата премії оголосять 21 травня – у день народження Георгія Гонгадзе.

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