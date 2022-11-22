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Новини | Суспільство

«Честь професії»: колеги вшанували памʼять загиблих під час війни медійників

Фотожурналіст Макс Левін, який зник 13 березня 2022 року в Київській області на території, контрольованій тоді російськими військами

Вечір пам’яті загиблих медійників у рамках конкурсу професійної журналістики «Честь професії» пройшов 21 листопада.

«Разом ми згадали усіх наших колег, які загинули під час війни з 2014 року і дотепер. На відео – вони живі, щасливі та сповнені нових ідей. Такими вони залишаться у наших спогадах назавжди», – ідеться в повідомленні організаторів заходу.

«Нагорода, яку ми даємо сьогодні від конкурсу, про те і для того, щоб коли ви її побачите в себе на полиці, то пригадали, що ми разом з вами пам’ятаємо і будемо пам’ятати наших загиблих колег. Дякую вам за пам’ять, а їм – за те, що робили упродовж життя», - звернулася до рідних, друзів та колег загиблих медійників Катерина Мясникова, виконавча директорка Національної асоціації медіа.

За даними Інституту масової інформації, з 24 лютого 2022 року було вбито восьмеро журналістів під час виконання професійних обов’язків (з них троє українських та п’ятеро іноземних). 34 медійники загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань, не під час виконання ними журналістських обов’язків. Серед них – і продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич.

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