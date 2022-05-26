В ОП пояснили, чому Рада понад рік не може ухвалити «невідкладний» законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, для чого Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду як «невідкладний», якщо парламент вже понад рік не може його ухвалити.

«Це був з одного боку і сигнал ОАСКу про те, що його чекатиме доля, яка записана у законопроєкті (тому що питань до його роботи у суспільства дуже-дуже багато), а з іншого боку ми реально намагалися ще у мирний час пришвидшити запуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для того, щоб він розпочав свою роботу», – зазначив заступник голови ОП.

За словами Смирнова, питанння ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва має «іти нога в ногу» з питанням добору суддів, тому не може бути вирішене до завершення реформування Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфіцікайної комісії суддів.

«Ліквідовуючи щось, ти мусиш створити щось нове. У цей новий ОАСК мають будти призначені нові судді. А з огляду на дефіцит кадрів у судовій системі (бо ВККС не працює вже три роки), судді не добираються... Можна, звісно, тимчасово дати повноваження ОАСК на інший суд, але я вам для прикладу скажу: ОАСК за 2021 рік розглянув 43 чи 44 тисячі справ», – зазначив Смирнов.



Водночас, за його словами, навіть зараз (коли ВККС та ВРП не перезапущені) влада робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив ОАСКу.

«Минулого тижня парламент ухвалив закон про заборону політичних партій. Ми вже бачили, що парламент своїм рішенням передав питання розгляду спорів по забороні політичних партій з ОАСК в інший суд з місцем розташування у Львові. Тобто ми вже демонструємо рішення, яким парламент і влада, м’яко кажучи, виказують недовіру до ОАСК», – наголосив заступник голови ОП.



Смирнов також зазначив, що від початку широкомасштабної війни війни і до середини квітня Окружний адмінсуд Києва не працював, бо мав «технічні проблеми», пов’язані з доступом до Реєстру судових рішень, з серверами і з технічним обладнанням.

Через рішення, які часно називають сумнівними, та суддів, які мають репутацію недоброчесних, Окружний адміністративний суд міста Києва є одним із найбільш скандальних українських судів.

У самому ОАСКу вважають критику супсільства та запитання правоохоронних органів «роботою іноземних агентів на замовлення інших держав, які намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету».

Головне завдання ОАСК – вирішувати усі ключові питання у спорах з владою.

13 квітня 2021 року президент вніс до парламенту як «невідкладний» законопроєкт про ліквідацію ОАСК, Але парламент досі його не ухвалив.

18 жовтня 2021 року Володимир Зеленський заявив, що розгляд законопроєкту про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, як і низки інших документів, «відкладали впливові люди».