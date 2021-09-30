В ОАСК кажуть, що в них закінчилися гроші

В Окружному адміністративному суді Києва станом на 30 вересня відсутні кошти для виконання своїх функцій, а саме – для виплати заробітної плати працівникам, заявляє пресслужба ОАСК.

«Тотальне недофінансування з початку року призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю. При цьому кількість звернень громадян до суду за захистом своїх прав зростає з кожним місяцем. Ми повідомляли, що з початку року до суду надійшло майже 28 тисяч справ і матеріалів. За останні чотири роки цей показник збільшився на 55%, в той час як заробітна плата працівників апарату з початку року через брак коштів лише зменшувалася», – йдеться повідомленні.

У суді заявили, що, наприклад, працівник канцелярії, на якого покладено обов’язок реєстрації вхідної кореспонденції – позовів, клопотань й інших процесуальних документів цього місяця отримав близько семи тисяч гривень, що значно нижче від рівня середньої зарплати по Україні.

«Така ситуація спричинила відтік кваліфікованих кадрів – за останні три місяці звільнились 13 працівників апарату суду. Окружний адміністративний суд Києва повідомляв Державну судову адміністрацію України як розпорядника коштів про ситуацію, яка склалась, однак, на сьогодні питання залишається не вирішеним. Важливо розуміти, що в таких умовах під загрозу потрапляє не просто можливість суду здійснювати свої функції, але і право кожного громадянина на звернення до суду за захистом», – кажуть у суді.

В ОАСК висловили сподівання, що ситуація буде врегульована якнайшвидше.

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».