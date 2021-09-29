Вищий антикорупційний суд оштрафував голову ОАСК Вовка на 4,5 тисячі гривень

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про «накладення грошового стягнення» на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, повідомила пресслужба ВАКС 29 вересня.

За повідомленням, штраф складає два розміри прожиткових мінімуми для працездатних осіб, тобто 4 540 гривень.

«Підозрюваний має право подати клопотання про скасування ухвали про накладення на нього грошового стягнення… Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає», – йдеться в повідомленні.

Про причину стягнення не повідомляють. Повний текст судового рішення ВАКС обіцяє оголосити 4 жовтня.

Голову ОАСК Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».