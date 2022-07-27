У справі проти Портнова Верховний суд став на бік члена команди «Схем»

Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу водія «Схем» (Радіо Свобода) Бориса Мазура у справі щодо оприлюднення його персональних даних колишнім народним депутатом й ексзаступником голови Адміністрації президента Андрієм Портновим.

Суд касаційної інстанції скасував рішення Печерського і Київського апеляційного судів, які були на користь Портнова, і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Це рішення Верховного суду набрало законної сили 22 червня, але тільки зараз з’явилось у судовому реєстрі.

Захист подавав касаційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва, який у серпні 2020 року відмовив члену команди «Схем» у задоволенні позову про захист права на приватність і відхилив прохання зобов’язати Андрія Портнова видалити зі свого публічного телеграм-каналу персональні дані Бориса Мазура та постановив відшкодувати 52 тисячі гривень Андрію Портнову його витрат на юридичне обслуговування.

У грудні 2020 року Київський апеляційний суд закріпив це рішення, теж ставши на сторону Андрія Портнова.

Натомість Верховний суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду ці рішення двох попередніх інстанцій скасував, аргументуючи тим, що вони мали би встановлювати факт порушення права члена команди «Схем» через незаконне поширенням Портновим його персональних даних.

Як пояснила адвокатка «Схем» та керівниця юридичного напрямку «Інституту розвитку регіональної преси» Оксана Максименюк, і Печерський, і Київський апеляційний суди покладали в основу своїх рішень пояснення Портнова про начебто «незаконне стеження», хоча він таких доказів суду не надав.

«Скасувавши попередні рішення та передавши справу на новий розгляд до Печерського суду, Касаційний суд наголосив, що надалі, ухвалюючи рішення, суд має встановити факт поширення персональних даних, а також те, що доступ до цих даних обмежений і що має бути згода позивача на публічне поширення цих даних. Якщо такої згоди не було (як в нашому випадку), тоді саме відповідач, тобто Портнов, має довести в суді підстави для поширення такої інформації. А суд – встановити доцільність та її обсяг, з урахуванням розкриття особи позивача. Саме на всі ці обставини і факти ми наголошували під час розгляду справ у попередніх інстанціях, і лише Касаційний суд взяв до уваги всі передбачені законом аргументи щодо незаконності розголошення персональної інформації водія програми «Схеми», – наголошує Оксана Максименюк

1 листопада 2019 року ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи «Схем», які допомагали журналісту програми Михайлу Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу і можливих зв’язків колишнього посадовця з українською владою.

Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем». При цьому ексчиновник заявив, що він також є журналістом.

Пізніше адвокати подали цивільні позови – з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми «Схеми» та стягнути моральну шкоду.