Павло Фукс має спільний бізнес із родиною Андрія Портнова в Росії

Уродженець Харкова, російсько-український бізнесмен Павло Фукс має спільні бізнес-інтереси у сфері нерухомості з родиною Андрія Портнова у Москві, повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

За даними «Схем», 2000 квадратних метрів бізнес-центру «Мосфильмовский», об’єднані одним кадастровим номером, належать матері цивільної дружини Портнова Лідії Валяєвій і ще кільком компаніям: кіпрській «Аспрогія Трейдінг Лімітед», «Мапекс Трейдінг Лімітед», російській «Ирика» і Nadstow Holdings Limited.

Власником кіпрської Nadstow Holdings Limited є MCG International Holding з Британських Віргінських островів. Нею, згідно з даними Offshoreleaks, володіє Dorchester International Inc. Ця компанія, за даними Aljazeera, контролюється Павлом Фуксом.

За даними «Схем», Анастасія Валяєва – цивільна дружина Андрія Портнова. Вона працювала в адвокатському об’єднанні «Колегія правозахисників», засновником якої був Володимир Макар – помічник нардепа Андрія Портнова. А початку 2000-х була помічницею народного депутата Володимира Пилипенка, який входив у так звану «групу Портнова».

Лідія Валяєва є матір’ю Анастасії. У свою чергу, Анастасія Валяєва і її матір Лідія Валяєва також були бізнес-партнерами Андрія Портнова у словацькій компанії Leshko Group.

Після втечі Андрія Портнова у 2014 році з України в Росію майно у Москві та Підмосков’ї оформлювалося на Анастасію та Лідію Валяєву.

Журналісти зауважують, що Андрій Портнов, починаючи з 22 лютого, не відповідає на запити і повідомлення від журналістів.

23 березня видання Rolling Stone опублікувало розслідування, у якому повідомляється, що бізнесмен Павло Фукс міг бути одним зі спонсорів пропагандистського наративу Росії про «нацизм» в Україні. Зокрема, він платив за те, щоб в українських містах з цією метою малювали символи свастики.