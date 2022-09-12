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Справа Дудіна: суд взяв ексочільника регіонального управління СБУ під варту – ДБР

ДБР не називає імені підозрюваного, водночас деталі справи вказують на колишнього очільника СБУ в Харківській області Романа Дудіна

Суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику регіонального управління Служби безпеки України, повідомляє Державне бюро розслідувань 12 вересня.

«За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби», – йдеться в повідомленні.

ДБР не називає імені підозрюваного, водночас деталі справи вказують на колишнього очільника СБУ в Харківській області Романа Дудіна.

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Раніше Офіс генерального прокурора повідомив, що ексочільника СБУ в Харківській області затримали за підозрою в держзраді та самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану.

За даними слідства, фігурант, як співробітник-військовослужбовець СБУ, був у підпорядкуванні командувача угруповання військ «Харків», коли «самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області».

Напередодні ЗМІ повідомили, що колишнього керівника Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна затримали в одній з областей на заході України.

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Президент Володимир Зеленський 29 травня звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна після візиту в Харків. Він пояснив це тим, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни».

Сам Дудін у коментарі Радіо Свобода заявив, що ані Володимир Зеленський, ані тодішній голова СБУ Іван Баканов не озвучили жодних претензій до його роботи та роботи управління СБУ області.

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