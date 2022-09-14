ДБР: на звільненій території Харківщини затримали російського військового

Державне бюро розслідувань повідомляє, що затримало російського військовослужбовця, який переховувався на звільненій території Харківської області.

«ДБР у межах стабілізаційних заходів продовжує роботу на деокупованих територіях Харківської області. Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами. Під час таких заходів працівникам ДБР вдалося затримати російського військового, жителя Московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп’янського району. Його забули забрати з собою окупанти, коли втікали під час наступу Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, військовий зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. «Йому обіцяли чотири тисяч російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт із російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні сили України», – йдеться в повідомленні.

ДБР заявляє, що передасть затриманого СБУ для подальшої перевірки і «вжиття відповідних заходів».

Останні кілька днів українські військові звільнили значні території, захоплені російськими силами в Харківській області, і вийшли на кордон з Росією. Аналітики називають цю поразку Москви найбільшою з початку війни з Україною. Російські військові назвали свій відступ «перегрупуванням».