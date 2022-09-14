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У Мінреінтеграції пояснили, кого пропонують карати за отримання пасорта РФ

«Отримання російського паспорту на ТОТ виправдане лише у випадку, коли людина за допомогою цього «документу» намагається через РФ та треті країни повернутись у вільну Україну», – наголошують у міністерстві.

У Міністерстві реінтеграції повідомили, що законопроєкт, який передбачатиме кримінальну відповідальність за російський паспорт, готовий.

Зокрема, таке покарання пропонується встановити за:

  • набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
  • пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;
  • обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

«Ворожа паспортизація, тиск з метою нав’язування паспорта російської федерації – абсолютно неправомірні та протизаконні. Отримання російського паспорту на ТОТ виправдане лише у випадку, коли людина за допомогою цього «документу» намагається через РФ та треті країни повернутись у вільну Україну», – наголошують у міністерстві.

У відомстві додають, що законопроєкт був розроблений у співпраці з Офісом генерального прокурора, СБУ, правозахисників та народних депутатів.

23 липня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на закритій міжвідомчій нараді у Кабміні обговорювали питання про запровадження кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта на окупованій території.

Водночас правозахисники заявили, що документування паспортами РФ є «свідомою політикою країни-агресора і що це злочин», але теза про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності людини, яка такий паспорт отримує, «є небезпечною та може бути використана російською пропагандою для додаткового залякування мешканців окупованих територій».

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