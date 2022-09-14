Російських вчителів не затримували на деокупованих територіях Харківщини – Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора України заявили, що на деокупованих територіях Харківської області не затримували вчителів з Росії.

«За даними Офісу генерального прокурора, українські правоохоронці не затримували російських вчителів на деокупованих територіях Харківської області», – повідомив телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») Ігор Білоусов, начальник департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту.

Джерела телеканалу у Харківській, Донецькій і Луганській обласних прокуратурах також стверджують, що у них не затримували російських вчителів.

12 вересня новину про затримання вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах на окупованих армією РФ територіях, розповсюдило видання «Страна.ua» із посиланням на коментар віцепрем’єрки України Ірини Верещук.

За її словами, «вони скоїли злочин проти» України, їх судитимуть за статтею 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни»). Покарання за цією статтею передбачає до 12 років позбавлення волі.

При цьому Верещук не уточнила кількість затриманих учителів, а також назви звільнених населених пунктів, де їх затримали.

Міносвіти Росії заявило, що російські вчителі у Харківській області не працювали: за заявою відомства, «з 1 вересня там працювали місцеві вчителі». Призначена Росією окупаційна адміністрація Харківської області також заявила, що російських учителів у регіоні не було. Її представники не уточнили, чи могло йтися про людей з подвійним громадянством або про власників паспортів, виданих угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

Пізніше у Міносвіти РФ підтвердили, що російські вчителі в Україні «перебувають під захистом»: вони, за заявами чиновників, перебувають на територіях, підконтрольних російським військовим і угрупованням «ЛНР» і «ДНР».

Незважаючи на заяви Міносвіти, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вранці 13 вересня доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів. У телеграм-каналі відомства ці вчителі названі «викладачами за російськими програмами».

10 вересня про затримання вчителів із посиланням на джерела повідомляв «24 канал». Стверджувалося, що російські військові «просто залишили вчителів, яких напередодні завезли з Росії». Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко писав, що російських вчителів затримали у місті Куп’янську Харківської області. Раніше на російських форумах неодноразово публікувалися оголошення, які запрошували вчителів із Росії працювати у Маріуполі й інших окупованих Росією українських містах.

Крім того, 13 вересня проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії з посиланням на дані профспілки «Альянс вчителів» повідомив, що серед російських вчителів, яких затримали на території України, можуть бути викладачі з південних регіонів Росії.

Як повідомив журналістам керівник профспілки Даніїл Кен, в об’єднання немає конкретних прізвищ затриманих, проте є загальний перелік педагогів, яких завербували на роботу в окупованих районах України.

Перелік є в розпорядженні Кавказ.Реалії. Він містить прізвища близько 80 викладачів з Дагестану, яких відправляли на роботу на окуповану частину Донбасу, де діють збройні угруповання «ДНР» і «ЛНР», а також на окуповані частини Херсонської й Запорізької областей.