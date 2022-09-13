На звільнених територіях затримали російських учителів, їх обмін не розглядатимуть – Верещук

На звільнених від російських військ територіях України затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах, повідомила 12 вересня віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук.

Як заявила урядовиця в коментарі виданню Страна.ua, «вони скоїли злочин проти» України, їх судитимуть за статтею 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни»). Покарання за цією статтею передбачає до 12 років позбавлення волі.

«Ми багато разів попереджали російських громадян, які погодилися приїхати на територію України, – цитує її слова видання. – Звичайно, міру покарання їм визначить суд, однак на території нашої держави ще перебуває певна кількість російських громадян, які приїхали на тимчасово окуповані території і точно будуть покарані, якщо не залишать нашу територію негайно».

Верещук зазначила, що російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами.

Вона не уточнила кількість затриманих учителів, а також назви населених пунктів, де їх затримали.

10 вересня про затримання вчителів із посиланням на джерела повідомляв «24 канал». Стверджувалося, що російські військові просто залишили тих вчителів, яких напередодні завезли з Росії. Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко писав, що російських вчителів затримали в Куп’янську Харківської області.

Українських вчителів, які погодилися викладати за російською програмою, притягнуть до відповідальності за колабораційну діяльність, заявила Верещук, закликавши викладачів на окупованих територіях не співпрацювати з окупаційною владою, а евакуюватися, щоб зберегти своє життя.

Наприкінці серпня голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки й інновацій Сергій Бабак заявляв, що вчителі, які на окупованих територіях України викладатимуть за російською програмою, за законодавством України «прирівнюються до колаборантів» і підпадають під дію Кримінального кодексу України «з усіма негативними наслідками».

Останні кілька днів українські військові звільнили значні території, захоплені російськими силами в Харківській області, і вийшли на кордон з Росією. Аналітики називають цю поразку Москви найбільшою з початку війни з Україною. Російські військові назвали свій відступ «перегрупуванням».