У Росії для багатодітних хочуть передбачити вступ у мобілізаційний резерв

Депутати від російської владної партії «Єдина Росія» внесли на розгляд Держдуми поправки до федеральних законів «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» та «Про військовий обов’язок та військову службу», які передбачають вступ багатодітних росіян в мобілізаційний резерв (за бажанням). Про це йдеться на сайті Системи забезпечення законодавчої діяльності.

Зараз багатодітні росіяни (це ті, хто має троє і більше дітей) звільнені від призову до війська.

На думку авторів законопроєкту, багато хто хотів би вступити у резерв.

Мобілізаційний резерв діє у Росії з 2015 року.

Люди, які в ньому перебувають, у мирний час проходять військове навчання без відриву від основної роботи, а при оголошенні мобілізації автоматично поповнюють лави армії.