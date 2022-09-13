Росія, можливо, відправила на окуповані території України вчителів із Північного Кавказу – профспілка

Серед російських вчителів, яких затримали на території України, можуть бути викладачі з південних регіонів Росії – про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії з посиланням на дані профспілки «Альянс вчителів».

Як повідомив журналістам керівник профспілки Даніїл Кен, у об’єднання немає конкретних прізвищ затриманих, проте є загальний перелік педагогів, яких завербували на роботу в окупованих районах України.

Перелік є в розпорядженні Кавказ.Реалії. Він містить прізвища близько 80 викладачів з Дагестану, яких відправляли на роботу на окуповану частину Донбасу, де діють збройні угруповання «ДНР» і «ЛНР», а також на окуповані частини Херсонської й Запорізької областей.

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Місцева влада Росії відмовилася коментувати ці дані.

Крім того, до України, згідно зі списком, відправили трьох педагогів із Чечні – заступників директорів школи №39 у Грозному Абі Чужигаєва, школи №13 Шаміля Ітаєва, колишнього директора шкіл у селах Ґехі та Шалажи Аслана Оздамірова. У таблиці також вказані імена шести вчителів з Калмикії, стільки ж із Адигеї, вісьмох астраханських освітян, 13 – з Ростовської області, а також близько 20 із Краснодарського краю.

Російське державне агентство ТАСС із посиланням на міністерство Росії просвіти заперечує повідомлення про затримання вчителів, заявивши, що в школах окупованої Харківщини викладали «місцеві педагоги». Водночас голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив відкрити кримінальне провадження через затримання українськими військовими вчителів, які викладали за російськими програмами. При цьому не уточнюється, йдеться про українських педагогів чи завезених із Росії.

Раніше стало відомо, що педагогів із Краснодарського краю наполегливо переконують їхати навчати дітей у школах та коледжах на окупованій частині Донбасу, обіцяючи значні виплати. Про це Кавказ.Реалії повідомили в Антивоєнному комітеті Кубані. Наразі їм відомі прізвища 21 вчителя, які погодилися їхати на Донбас. Вони мешкають у Гулькевичському, Слов’янському, Кримському та інших районах регіону.

Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук повідомила 12 вересня, що на звільнених від російських військ територіях України затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах. Водночас представник Офісу генерального прокурора Ігор Білоусов повідомив «Настоящему времени», що російських вчителів не затримували в Харківській області.