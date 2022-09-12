Понад 4 тисячі дітей шкільного віку повернулися до України минулого тижня – Шкарлет

Протягом минулого тижня в Україну повернулися більше ніж 4 тисячі дітей шкільного віку, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 12 вересня.

«За минулий тиждень із-за кордону повернулися понад 4 тисячі дітей шкільного віку. І це ще раз підтверджує, що українці незламні. Освітяни, діти, батьки, а також міжнародні колеги та партнери об’єдналися заради освіченого майбутнього нашої країни», – прокоментував голова МОН.

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За даними міністерства, від 24 лютого російські бомбардування та обстріли пошкодили 2 480 освітніх закладів, з них 286 повністю зруйновані.

«Спільними зусиллями нам вдалося закінчити навчальний рік та розпочати новий. Успішно триває вступна кампанія до закладів вищої освіти України», – зазначив Шкарлет.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 1 вересня повідомив, що 865 тисяч дітей в Україні в новому навчальному році навчатимуться в очному форматі, 1,252 мільйона – у змішаному та 1,782 мільйона – в онлайн форматі.