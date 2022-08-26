МОН: 59% шкіл мають захисні споруди

Спецкомісії в Україні провели перевірку 96% шкіл і встановили, що 59% із них мають захисні споруди та можуть проводити навчання в очній формі, повідомило 25 серпня Міністерство освіти і науки.

За даними МОН, загалом провели огляд понад 23,5 тисяч закладів освіти усіх рівнів, що складає майже 93% від загальної кількості. «Відповідно до результатів перевірок, 51% закладів освіти готові до навчання в очній формі», – повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Найвищі показники, за його словами, – наразі в Києві, Львівській і Чернівецькій областях.

У МОН нагадали, що перевірки захисних споруд закладів освіти у всіх регіонах України тривають другий місяць поспіль.

До перевірок залучені фахівці ДСНС, структурних підрозділів із питань цивільного захисту, департаментів освіти і науки місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Раніше Кабінет міністрів рекомендував школам почати навчання з 1 вересня в очному режимі. Але влада наполягає, що в школах мають бути укриття.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2328 закладів освіти в Україні, з них 289 – зруйновані повністю.