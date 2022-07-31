На Сумщині у прикордонних районах не будуть відновлювати офлайн навчання в школах – ОВА

На Сумщині у прикордонних районах не будуть відновлювати очного навчання в школах, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«Вже є рішення, що у 25-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором у нас не буде відновлено навчання офлайн. Буде організовано навчання в онлайн режимі», – розповів голова ОВА в ефірі національного телемарафону.



За його словами, з 375 шкіл Житомирщини планують відновити очне навчання в 223 – в цих закладах зараз проводиться обстеження.



«За результатами цього обстеження не у всіх 223 закладах ми зможемо відновити навчання, тому що не скрізь є об'єкти укриття або бомбосховища, які розташовані поряд. Також проводиться опитування батьків – чи згодні вони, щоб їхні діти пішли до школи з 1 вересня», – додав Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Минулого місяця Кабінет міністрів рекомендував школам почати навчання з 1 вересня в очному режимі.

За даними Офісу генпрокуратури, в Україні через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2199 закладів освіти, з них 225 зруйновано повністю.