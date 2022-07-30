Російські війська упродовж дня 5 разів обстріляли Сумщину – Живицький

Упродовж суботи російські війська п’ять разів обстріляли територію Сумської області, повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сьогодні росіяни обстріляли наші території 5 разів, було понад 80 прильотів. Великописарівська громада: 12 прильотів із САУ після 15:00. Білопільська громада: після 16:00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів. Також після 20:00 був артобстріл, близько 8 прильотів. Середино-Будська громада: 36 прильотів. Працювала російська артилерія», – повідомив Живицький.

За його словами, втрати та руйнування уточнюються.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щоденно зазнає обстрілів.



Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.