У МОН розповіли про формати навчання дітей в Україні, 492 тисячі учнів перебувають за кордоном

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що 865 тисяч дітей в Україні в новому навчальному році навчатимуться в очному форматі, 1,252 млн – у змішаному та 1,782 млн – в онлайн форматі.

«У повноформатному режимі навчатимуться 864,5 тис. дітей, батьки яких повірили в школу і визначили для себе ту тезу, яку ми формували протягом усього літа, – повертайся до навчання. 1 млн 782 тис. дітей навчатимуться виключно в онлайн форматі, так визначили батьки, школи, територіальні громади та засновники, і 1 млн 252 тис. навчатимуться змішано», – сказав Шкарлет в ефірі телемарафону.

Міністр також зазначив, що на сьогодні 492 тисячі учнів перебувають за кордоном, де, як очікується, і навчатимуться. У березні, для порівняння, їх було 670 тисяч.

Шкарлет висловив сподівання, що до 15 вересня 71% українських шкіл відповідатиме вимогам безпеки та буде готовим до повноформатного навчання.

Водночас у Київміськадміністрації повідомили, що до Києва повернулись майже 180 тисяч учнів, із яких 138 тисячі розпочали навчання офлайн. Також 1 вересня столичні школи прийняли 25 тисяч першачків.

У КМДА зазначили, що перевірку проведено у всіх школах – 421 закладі середньої освіти, і на сьогодні школи Києва здатні забезпечити одночасно укриття для 145 тисяч учнів та освітян одночасно.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти в Україні. З них 289 зруйновано повністю.