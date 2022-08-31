У школах прикордонних районів Брянської області РФ запровадили дистанційне навчання з міркувань безпеки

У 15 школах Брянської області Росії, розташованих у районах, що межують із Україною, школярі почнуть навчальний рік на дистанційному навчанні – про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на губернатора області Олександра Богомаза.

За словами чиновника, позачергове засідання антитерористичної комісії в області ухвалило, що очне навчання може бути небезпечним як для учнів, так і для педагогів та персоналу шкіл.

Раніше губернатор Белгородської області, що також межує з Україною, В’ячеслав Гладков повідомив, що в населених пунктах, які розташовані ближче ніж за 5 кілометрів до українського кордону, дитячі садки та школи не відкриються 1 вересня.

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У прикордонних районах Росії після початку повномасштабного російського вторгнення до України було запроваджено «жовтий» рівень терористичної небезпеки. Посадовці Брянської, Белгородської та Курської областей неодноразово заявляли про обстріли – як вони стверджували, з українського боку, внаслідок яких є жертви та руйнування.

В окупованому Росією Криму протягом останнього місяця сталося кілька вибухів та пожеж на території військових частин та складів боєприпасів. Російська влада пояснила частину їх випадковістю, частину – результатом диверсії. Україна не взяла на себе офіційної відповідальності за ці інциденти, проте її представники неодноразово наголошували, що українські війська можуть завдавати ударів по цілям у Криму.