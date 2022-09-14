Дітей із ТОТ при отриманні паспорта пропонують реєструвати з батьками

Дітей переселенців із тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій, що вперше отримують паспорт, пропонують реєструвати з батьками – так вони матимуть право на довідку внутрішньо переміщеної особи, повідомляє пресслужба уряду.

«З такою ініціативою виступило Мінреінтеграції, команда якого розробила відповідний законопроєкт. Новація полягає у тому, щоб дітей із ТОТ і територій, де ведуться бойові дії, при отриманні паспорта не залишати без реєстрації, як є зараз. Адже так вони не можуть отримати довідку ВПО та відповідно – допомогу від держави, а також інші адміністративні та публічні послуги. Пропонується реєструвати підлітків за місцем фактичного проживання батьків чи їхніх офіційних представників», – йдеться в повідомленні.

Після вже підтриманої урядом ініціативи Мінреінтеграції тепер рішення – за парламентом.

Раніше повіломлялося, що з 1 жовтня внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.

На сьогодні число зареєстрованих ВПО становить близько 4,5 мільйона.