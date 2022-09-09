ВПО зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування

Із 1 жовтня Міністерство соціальної політики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери, щоб централізувати призначення, нарахування та виплати для переселенців, повідомляє пресслужба уряду.
Мета нової системи – кожна внутрішньо переміщена особа отримуватиме послуги за місцем свого фактичного перебування.
«Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг», – пояснила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Так, внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:
– змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;
– виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;
– з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.
Єдина інформаційна система соціальної сфери наразі завершує тестовий режим у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях. Крім того, наразі триває підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.
На сьогодні число зареєстрованих ВПО становить близько 4,5 мільйона.
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