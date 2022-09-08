Що робити, коли власникам зруйнованого житла приходять повідомлення від комунальників – пояснило Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що на гарячу лінію відомства надходять звернення від внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з ТОТ і прифронтових територій, а також мешканців цих територій. Люди, зокрема, скаржаться, що до них продовжують надходити листи від комунальників з вимогами надати покази лічильників чи навіть заплатити за послуги.

«Будинки за вказаними адресами зруйновані ворогом, і газ, вода та світло туди вже давно не подаються. Зокрема, листи від газопостачальників надходять до мешканців Маріуполя – від них вимагають актуальні дані лічильників. Це при тому, що майже весь житловий фонд міста знищено», – йдеться в повідомленні.

Віцепрем’єр Ірина Верещук назвала ситуацію «абсурдною» і визнала, що «часто, на жаль, органи влади відірвані від життя».

Газопостачальні організації, до яких Мінреінтеграції звернулося за роз’ясненнями, порадили ВПО чи мешканцям тимчасово окупованих територій України, житло яких зруйноване, повідомити про це на гарячу лінію постачальника, надавши йому всі необхідні дані. Тоді компанія викреслить їх зі списку осіб, що користуються газом.

На сьогодні число зареєстрованих ВПО становить близько 4,5 млн.