Компенсацію за прихисток переселенців під час опалювального сезону збільшать вдвічі – Козирєв

Компенсація за прихисток переселенців під час опалювального періоду буде збільшена вдвічі – до 900 гривень, підвищення планується з 1 жовтня. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій, уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Павло Козирєв.

За його словами, зараз компенсація в рамках програми «Прихисток» складає максимально 450 грн на місяць на особу, яку безкоштовно взяли до себе люди.

«Але наближається зима, і разом з зимою наближається інший зовсім чек за комунальні послуги, в першу чергу, на опалення. І тому запит потужний був на збільшення компенсації», – зазначив заступник міністра.

Козирєв повідомив, що відбулися переговори з Товариством Червоного Хреста України і була досягнута домовленість, яка буде зафіксована на початку наступного тижня меморандумом.

«Ми плануємо, що умовно до кінця тижня вийде постанова уряду, яка запровадить такі правила з 1 жовтня чи з початку опалювального сезону», – зазначив він.

Що стосується тривалості програми, Козирєв зауважив, що наразі ніхто не знає, якою буде фінансова ситуація в квітні, коли завершуєтсья опалювальний сезон.

«Ми домовилися повернутися наприкінці опалювального сезону до цього питання. І дивлячись на ситуацію, наприклад, курсу гривні, приймати рішення остаточне, чи повертатися до якихось старих цифр, чи залишати компенсацію на рівні, який був взимку», – сказав уповноважений з питань ВПО.

За даними влади, програмою забезпечення житлом ВПО «Прихисток» на сьогодні скористалися понад пів мільйона людей.

На сьогодні число зареєстрованих ВПО становить 4,48 млн, з них 1,063 млн – діти.