Арештовано майно російських та білоруських підприємств на 400 млн грн – поліція

Нацполіція заявляє про черговий арешт майна російських та білоруських підприємств на 400 мільйонів гривень. Як йдеться в повідомленні пресслужби, це відбулося у рамках кримінального провадження про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держвлади.

«Зокрема накладено арешт на майно восьми резидентів Російської Федерації та двох резидентів республіки Білорусь. Йдеться про понад 390 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 400 мільйонів гривень», – зазначають у поліції.

Після повномасштабного російського вторгнення Україна почала впроваджувати законодавство про націоналізацію російських об’єктів на своїй території та примусове вилучення російських активів з метою скерування коштів на користь держави та для відновлення країни, яка потерпає від нищення військами РФ.

5 серпня прем’єр Денис Шмигаль заявив про рішення уряду конфіскувати понад 900 об’єктів, які належать Росії. За його словами, усе майно, яке планують конфіскувати, розділене на три категорії. Перша – майно, яке належить російській державі. Друга – активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя – активи російських банків.