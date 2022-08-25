У Львові арештували нерухомість підприємства у центрі міста, що належить громадянам РФ

В Офісі генпрокурора повідомили про арешт судом нерухомості підприємства на понад 10 мільйонів гривень у центрі Львова, яке належить громадянам РФ.

«Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА. За даними слідства, підприємство, яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування, упродовж 2011 року шахрайським шляхом заволоділо вказаною нерухомістю, підробивши офіційні документи на право власності», – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрите за статтею про шахрайство, привласнення та розтрати майна, викрадення і привласнення офіційних документів, печаток та штампів, а також службового підроблення. Досудове розслідування триває.

Український уряд 5 серпня затвердив рішення про передачу на користь держави низки російських активів. Йдеться про майно, яке належить російській державі, активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, а також активи російських банків. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пропонується конфіскація 903 російських об’єктів – конфісковані активи конвертуватимуться в кошти на оборону та відновлення України.