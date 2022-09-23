Суд дав дозвіл на арешт ексміністрів Лавриновича і Грищенка у справі про «Харківські угоди»

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт ексміністра юстиції Олександра Лавриновича й ексміністра закордонних справ Костянтина Грищенка, підозрюваних у держзраді у справі про погодження «Харківських угод».

«Наразі підозрювані переховуються від органів досудового розслідування за межами території України та оголошені у розшук. Вказане рішення суду надає можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру їх екстрадиції», – зазначають у Офісі генпрокурора.

Колишні міністри це рішення наразі не коментували.

26 липня у Державному бюро розслідувань повідомили, що Грищенко та Лавринович перебувають за кордоном.

За даними ДБР, ексміністр МЗС виїхав з України у січні 2022 року, а ексміністр юстиції – у травні.

25 липня колишньому міністру закордонних справ України та колишньому міністру юстиції України повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, закону про міжнародні договори, без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, погодили її без зауважень.

Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Слідство вважає, що це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту РФ, а також його збільшення на території АР Крим та Севастополя, замість виведення з України.

У 2021 році про підозру вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, які також оголошені в розшук.

Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року. Відповідно до цих домовленостей, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено до 2042 року. Низка українських та західних експертів зазначили, що ці події в подальшому сприяли анексії Криму.