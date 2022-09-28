ДБР підозрює ексзаступника голови МОЗ у недбалості при створенні реєстру донорів стовбурових клітин

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику міністра, чиї дії нібито призвели до збитків державному бюджету на 1,9 мільйона гривень під час створення реєстру донорів стовбурових клітин.

«Високопосадовець підписав акт прийому-передачі програмного забезпечення реєстру живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин Prometheus, проте воно не було передано до міністерства виконавцями замовлення. Це заблокувало утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, а у подальшому її інтегрування до відповідних інформаційних систем інших країн», – йдеться в заяві ДБР.

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Експосадовця підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк до п’яти років. Розслідуванням керує Київська обласна прокуратура.

Служба безпеки України повідомляє, що йдеться про реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші на проєкт у вигляді кредиту надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Угоду з київською ІТ-компанією щодо цифровізації заступник голови МОЗ уклав наприкінці 2018 року.

«Згідно з підписаним документом, підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів. Втім підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології. При цьому високопосадовець підписав акт приймання-передачі програмної продукції», – заявляє СБУ.

Правоохоронці не розголошують імені підозрюваного. МОЗ ситуацію наразі не коментувало.